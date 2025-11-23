Presidente dos Estados Unidos volta a criticar Zelensky

Donald Trump voltou a ser duro com Zelensky. O presidente americano acusa o homólogo ucraniano de não mostrar qualquer gratidão pelos esforços dos Estados Unidos para travar a guerra na Ucrânia.

Foto: Aaron Schwartz - Reuters

As críticas de Donald Trump surgem num momento em que que está em cima da mesa o Plano de Paz proposto pelas autoridades norte-americanas.

Nesse plano, Kiev deve aceitar várias exigências da Rússia, como a cedência de territórios e a renúncia a uma eventual integração na NATO.

Zelensky tem até quinta-feira para responder a este plano imposto por Donald Trump.

Este domingo foi dia de reuniões em Genève, na Suíça, com encontros entre representantes ucranianos, europeus e norte-americanos.

Dos Estados Unidos viajou o secretário de Estado Marco Rubio.

No que indicia uma mudança face às críticas com que encerrou a semana, Volodymyr Zelensky poderá ter mudado a agulha em relação ao plano de paz de Trump para o conflito.

É o que indiciam as declarações do presidente ucraniano após encontros em Genève. Volodymyr Zelensky admitia que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas".

"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.

