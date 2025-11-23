Mundo
Guerra na Ucrânia
Presidente dos Estados Unidos volta a criticar Zelensky
Donald Trump voltou a ser duro com Zelensky. O presidente americano acusa o homólogo ucraniano de não mostrar qualquer gratidão pelos esforços dos Estados Unidos para travar a guerra na Ucrânia.
As críticas de Donald Trump surgem num momento em que que está em cima da mesa o Plano de Paz proposto pelas autoridades norte-americanas.
"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.
Nesse plano, Kiev deve aceitar várias exigências da Rússia, como a cedência de territórios e a renúncia a uma eventual integração na NATO.
Zelensky tem até quinta-feira para responder a este plano imposto por Donald Trump.
Este domingo foi dia de reuniões em Genève, na Suíça, com encontros entre representantes ucranianos, europeus e norte-americanos.
Dos Estados Unidos viajou o secretário de Estado Marco Rubio.
No que indicia uma mudança face às críticas com que encerrou a semana, Volodymyr Zelensky poderá ter mudado a agulha em relação ao plano de paz de Trump para o conflito.
É o que indiciam as declarações do presidente ucraniano após encontros em Genève. Volodymyr Zelensky admitia que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas".
"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.