Presidente dos Estados Unidos volta a criticar Zelensky









Zelensky tem até quinta-feira para responder a este plano imposto por Donald Trump. Nesse plano, Kiev deve aceitar várias exigências da Rússia, como a cedência de territórios e a renúncia a uma eventual integração na NATO.





Este domingo foi dia de reuniões em Genève, na Suíça, com encontros entre representantes ucranianos, europeus e norte-americanos.





Dos Estados Unidos viajou o secretário de Estado Marco Rubio.





No que indicia uma mudança face às críticas com que encerrou a semana, Volodymyr Zelensky poderá ter mudado a agulha em relação ao plano de paz de Trump para o conflito.



É o que indiciam as declarações do presidente ucraniano após encontros em Genève. Volodymyr Zelensky admitia que o plano americano para pôr fim à guerra com a Rússia poderia incluir as "perspetivas ucranianas".



"Parece que as propostas americanas podem incluir uma série de elementos baseados nas perspetivas ucranianas e essenciais para os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.

