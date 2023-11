Presidente eleito da Argentina nomeia primeiros ministros para Justiça e Segurança Social

O líder do partido A Liberdade Avança (extrema-direita) anunciou que o Ministério da Justiça será chefiado pelo advogado criminal Mariano Cúneo Libarona e que a sua ex-candidata a governadora da Província de Buenos Aires, Carolina Píparo, será a titular da Administração Nacional da Segurança Social (Anses).

"Estamos a integrar especialistas de vários espaços, mas com a convicção de mudar a Argentina rumo às ideias de liberdade. Os mais talentosos vão entrar, não importa de onde venham, o que importa é resolver os problemas dos argentinos", disse Milei em declarações à Rádio Mitre.

Cúneo Libarona é um advogado de defesa que se tornou conhecido na década de 1990, quando defendeu Guillermo Coppola, ex-empresário de Diego Maradona, quando 400 gramas de cocaína foram encontrados na sua casa.

Também ganhou notoriedade quando foi detido durante três meses no caso AMIA, acusado de coação agravada e encobrimento pelo suposto furto de um vídeo do gabinete de um juiz, num momento em que o advogado representava dois polícias acusados de roubo.

No entanto, o incidente foi declarado nulo e sem efeito e todos foram absolvidos.

Por sua vez, Píparo é representante nacional e nas eleições gerais de outubro ficou em terceiro lugar na votação para o cargo de governador da província de Buenos Aires, para o qual Axel Kicillof foi reeleito.

Píparo é assistente social e iniciou a sua carreira política na secretaria de Assistência às Vítimas e Políticas de Género de La Plata, província de Buenos Aires.

Conforme prometido ao longo de sua campanha, o governo de Milei será composta pelos ministérios da Economia, Negócios Estrangeiros, Obras Públicas, Segurança, Justiça, Interior, Defesa e Capital Humano, que unificarão os de Desenvolvimento Social, Saúde, Trabalho e Educação.

Este último superministério, que integrará quatro pastas numa só, deverá ser liderado por Sandra Pettovello, especialista em políticas familiares e em questões relacionadas com a saúde e o desenvolvimento infantil.

O Presidente eleito ainda não confirmou nomes em cargos-chave como Negócios Estrangeiros, embora tenha como referência a deputada eleita Diana Mondino, ou Economia.

Milei não descartou que funcionários do ex-Presidente Mauricio Macri (2015-2019), juntamente com dissidentes peronistas como Florencio Randazzo - deputado e ex-ministro do Interior - e o ex-senador Miguel Ángel Pichetto possam ter um lugar no seu governo devido ao apoio recebido na segunda volta.

O líder do A Liberdade Avança derrotou no domingo com 55,69% dos votos o atual ministro da Economia, Sergio Massa, que obteve 44,3%, na segunda volta das eleições presidenciais.