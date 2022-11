Presidente eleito do Brasil reúne-se hoje com comunidade brasileira em Portugal

O encontro vai decorrer no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, na cidade que é o maior círculo eleitoral fora do Brasil, com mais de 45 mil eleitores, e onde tal como no Porto, Lula da Silva registou nas eleições presidenciais de outubro, quer na primeira, quer na segunda volta, a maioria dos votos.

Em Lisboa, o Presidente eleito do Brasil venceu as eleições com 60% dos votos.

Além disso, em Portugal, Lula da Silva tem uma das maiores comunidades de brasileiros a residir fora do Brasil e também a maior comunidade de imigrantes no país europeu.

De acordo com o mais recente relatório do SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de 2021, vivem em Portugal mais de 200 mil brasileiros, sendo atualmente a maior comunidade de imigrantes em Portugal.

A visita de dois dias a Lisboa, que começou na sexta-feira, do Presidente eleito do Brasil tem por objetivo reatar as relações bilaterais entre os dois países, o que passa também por olhar para esta comunidade.

No seu primeiro dia de visita oficial a Lisboa, Lula da Silva encontrou-se em Belém com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a meia da tarde, e depois com o primeiro-ministro, António Costa, com quem jantou.

A sua deslocação a Portugal, ocorre após a sua participação na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), no Egito.

Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, foi eleito em 30 de outubro, data da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras como Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando o atual Presidente, Jair Bolsonaro, apoiado pela extrema-direita, que obteve 49,10% do votos.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressará, assim, ao Palácio do Planalto, em Brasília, depois de tomar posse em 01 de janeiro de 2023.

ATR // LFS

Lusa/Fim