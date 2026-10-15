Presidente fez fotografia real do estado da nação angolana diz MPLA

"Demonstrou de forma muito clara que, mesmo diante de uma situação macroeconómica mundial complexa, o nosso país continua a aumentar os seus níveis de desenvolvimento", disse em declarações à imprensa, no final da cerimónia de abertura do novo ano legislativo.

A Assembleia Nacional abriu hoje o novo e último ano parlamentar da atual legislatura com aquela que foi, também, a última mensagem sobre o Estado da Nação do Presidente, João Lourenço, antes das eleições gerais de 2027.

Mara Quiosa referiu que foi feito o balanço de tudo o que tem estado a ser realizado pelo executivo nos diversos setores da vida económica e social, com destaque para todos os ganhos que o país tem estado a beneficiar nos últimos tempos.

Segundo a vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), são ganhos que visam melhorar as condições sociais a população, com destaque para as infraestruturas, nomeadamente sanitárias, a educação, as estradas, os portos e aeroportos.

Além das realizações, acrescentou Mara Quiosa, o chefe de Estado angolano admitiu, num discurso de quase quatro horas em que fez o balanço dos dois mandatos na Presidência da República, que existem ainda muitos desafios que é preciso assumir.

"O camarada Presidente fê-lo, ainda temos muita coisa por fazer, mas indicou caminhos também, que visam tão-somente continuarmos a trabalhar juntos, porque, de facto, o desenvolvimento do nosso país é uma responsabilidade coletiva", salientou.

Em reação ao discurso, o líder do grupo parlamentar do Partido de Renovação Social (PRS), Bendito Daniel, considerou que falta consenso relativamente à aprovação do pacote legislativo autárquico, mais concretamente sobre a sua realização faseada ou simultânea.

No seu discurso, o Presidente angolano exortou a oposição a desbloquear o impasse na Assembleia Nacional para a criação do poder local, frisando na sua intervenção que "compete aos deputados, aos diferentes grupos parlamentares fazerem o esforço difícil, mas possível, de ultrapassar o impasse".

Benedito Daniel referiu que, como era de se prever, "o Presidente da República fez um balanço daquilo que foi o seu mandato", considerando que algumas das realizações descritas são visíveis, mas outras "não têm nenhum impacto".

"Nós sabemos que os hospitais foram construídos, mais de 700 hospitais, isso testemunhamos, as escolas foram construías, mas temos várias crianças fora do ensino", observou o deputado, considerando que o "bem-estar social da população ainda continua uma luta".

"Temos hospitais, temos escolas, mas não vivemos bem, a situação tende a degradar-se", realçou.