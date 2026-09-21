Presidente francês apoia associação do Canadá à União Europeia

Os líderes reuniram-se no domingo em Saint-Pierre-et-Miquelon, um território francês junto à costa da Terra Nova (no leste do Canadá), onde os dois países estão separados por apenas alguns quilómetros --- um cenário marcante para a crescente aproximação do Canadá à Europa, numa altura em que as relações com os Estados Unidos se deterioram.

"Somos totalmente favoráveis a esta agenda de laços mais estreitos com a União Europeia --- como membro associado da União, como disse o presidente, e como membro de pleno direito da comunidade europeia", disse Macron em francês, ao lado de Carney.

"Apenas alguns quilómetros separam o Canadá e a França no seu ponto mais próximo. Os nossos valores estão ainda mais próximos", disse Carney, também em francês.

O primeiro-ministro canadiano afirmou que os dois países encarregarão as suas agências espaciais e os ministérios da defesa de desenvolver e partilhar infraestruturas, incluindo sistemas de lançamento e instalações de receção em terra.

França e Canadá concordaram também em alargar a cooperação em energia, telecomunicações, resiliência climática e desenvolvimento económico.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia prometeu manter o diálogo com os Estados-membros e o Canadá sobre a proposta de ter este como o primeiro país associado à UE, anunciada na quarta-feira.

"Vamos continuar a dialogar com os nossos Estados-membros aqui na UE, continuaremos a dialogar com o Canadá, tal como temos vindo a fazer de forma intensiva nas últimas semanas", disse o porta-voz Olof Gill durante a conferência de imprensa diária da Comissão.

A reação de Gill foi secundada pela porta-voz Arianna Podestà, que acrescentou que "a ideia foi apresentada aos Estados-membros e debatida com eles em várias ocasiões", apesar de algumas capitais terem indicado que foram surpreendidas pelo anúncio da presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, durante o discurso sobre o Estado da União, na quarta-feira, no Parlamento Europeu.

"As grandes mudanças na UE só acontecem com o aval dos nossos Estados-membros, e assim será sempre", assegurou Gill.

O porta-voz assinalou que se trata de um "projeto muito ambicioso" e indicou que a próxima cimeira UE-Canadá, no final de outubro, em Montreal, será uma oportunidade "para manter debates políticos reais".

Na cimeira, em que participa também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, serão explorados com o Canadá "os parâmetros para reforçar a relação, dando uma forma concreta a esta grande, audaz e bonita ideia", considerou.

Ursula von der Leyen propôs na quarta-feira em Estrasburgo (França) que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE, levando a relação entre os dois blocos ao mais elevado nível possível.