Presidente interina acusa EUA de limitar possibilidades de venda do petróleo venezuelano

Ao apresentar o relatório em nome de Maduro, Delcy Rodríguez afirmou que há um plano para este novo ano, apesar do "bloqueio naval" que, segundo a presidente interina, tem procurado limitar as possibilidades da Venezuela de exportar o seu petróleo em "relações comerciais livres com o mundo".

Delcy Rodríguez, aproveitou hoje o seu primeiro discurso sobre o estado da nação para promover as reformas na indústria petrolífera que atrairiam investimento estrangeiro, um objetivo defendido agressivamente pela administração Trump desde que derrubou o líder de longa data do país há menos de duas semanas.

Rodríguez, que tem sido pressionada pelos EUA a alinhar-se com a sua visão para a nação rica em petróleo, disse que as vendas do petróleo venezuelano iriam reforçar os serviços de saúde afetados pela crise, o desenvolvimento económico e outros projetos de infraestruturas.

Embora tenha criticado duramente a administração Trump e dito que havia uma "mancha" nas relações com os EUA, a ex-vice-presidente e agora presidente interina da Venezuela delineou uma visão distinta para o futuro entre os dois adversários históricos, afastando-se dos seus antecessores, que há muito protestavam contra a intervenção americana na Venezuela.

"Não tenhamos medo da diplomacia" com os EUA, afirmou Delcy Rodríguez, que agora deve lidar com pressões concorrentes a da administração Trump e a de um governo leal ao ex-presidente Nicolás Maduro.

O discurso, que foi transmitido com atraso na Venezuela, ocorreu um dia depois da Presidente interina afirmar que o seu governo continuaria a libertar prisioneiros detidos durante o governo de Maduro, no que descreveu como "um novo momento político" desde a sua destituição.

Hoje, Trump reuniu-se na Casa Branca com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, cujo partido político é amplamente considerado como vencedor das eleições de 2024, rejeitado por Maduro. Mas ao apoiar Rodríguez, que serviu como vice-presidente de Maduro desde 2018, Trump deixou Machado de lado.

No seu discurso, Delcy Rodríguez disse que o dinheiro arrecadado com as vendas de petróleo ao exterior estava destinado a para dois fundos: um dedicado aos serviços sociais para os trabalhadores e para o sistema público de saúde, e outro para desenvolvimento económico e a projetos de infraestruturas.

Os hospitais e outras instalações de saúde em todo o país sofrem há muito tempo. Aos pacientes é-lhes pedido que forneçam praticamente todos os suprimentos necessários para o seu tratamento, desde seringas até parafusos cirúrgicos. A turbulência económica, entre outros fatores, levou milhões de venezuelanos a migrar da nação sul-americana nos últimos anos.