Presidente interino da Síria pede na ONU fim da agressão israelita ao país e a Gaza

Durante a sua intervenção no debate geral da 80.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que hoje prossegue em Nova Iorque, Al-Sharaa sublinhou o papel dos sírios no momento atual do país, uma vez que "não tiveram alternativa a não ser organizar-se e organizar-se a nível militar para derrubar um regime criminoso" que esteve "no poder mais de 60 anos", numa referência à deposição do presidente Bashar al-Assad em dezembro de 2024.

Esta é a primeira intervenção de um líder sírio na Assembleia-Geral das Nações Unidas, durante o Debate Geral, em 58 anos.

O último presidente a discursar na Assembleia-Geral foi Nureddin al-Atassi, que governou antes da família Al-Assad tomar o poder em 1971.