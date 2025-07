Presidente iraniano garante a Costa estar preparado para continuar cooperação com AIEA

O antigo primeiro-ministro português divulgou na rede social X que manteve uma conversa telefónica com o governante iraniano, onde foram abordados temas relacionados com as consequências dos ataques israelitas e norte-americanos de junho.

Masoud Pezeshkian garantiu ao presidente do Conselho Europeu que o Irão continua no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e "está pronto para continuar a cooperar com a AIEA".

"Insisti com ele para que não promulgasse a legislação que suspende a cooperação com a AIEA", destacou António Costa.

No início de julho, o Irão anunciou que suspendeu oficialmente a sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), responsável pela segurança nuclear.

António Costa saudou ainda a "disponibilidade do Irão para retomar as negociações com os EUA, o E3 (França, Reino Unido e Alemanha) e a UE (União Europeia)".

"Concordamos que o diálogo é o caminho a seguir para resolver conflitos e garantir que a paz e a calma prevalecem", apontou ainda o político português.

O Irão nega que o seu programa nuclear se destine à produção de bombas atómicas, mas tem vindo a enriquecer urânio até próximo do nível necessário para o fazer.

Israel, Estados Unidos e a generalidade dos países ocidentais defendem que o objetivo da República Islâmica é tornar-se uma potência nuclear.

Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações a 12 de abril sobre o programa nuclear iraniano, que Washington procura interromper por o considerar uma ameaça.

As negociações foram suspensas a 13 de junho, após uma ofensiva militar lançada por Israel contra o Irão, à qual os Estados Unidos se juntaram a 22 de junho com um bombardeamento das instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

Depois do ataque norte-americano, as partes concordaram com um cessar-fogo, pondo fim a uma guerra de 12 dias.

Durante o conflito de 12 dias, Israel atacou instalações militares, nucleares e energéticas iranianas, bem como zonas residenciais em Teerão.

O conflito causou a morte de 28 pessoas em Israel e pelo menos 1.060 no Irão, disse na segunda-feira o diretor da Fundação dos Mártires e Veteranos iraniano, Saeed Ohadi, numa entrevista à televisão estatal.