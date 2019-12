Presidente israelita admite indultar Netanyahu se este se demitir

O chefe do Estado israelita, Reuven Rivlin, acenou ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com um compromisso que poderá livrá-lo de ir para a cadeia por corrupção: em troca de uma confissão de culpa e de um demissão da chefia do Governo, Rivlin poderia oferecer um perdão a Netanyahu.