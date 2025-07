Presidente mexicana anuncia construção de 60 centrais de ciclo combinado no país

"O objetivo é que durante o sexénio [atual mandato presidencial, 2024-2030] construamos 26.000 megawatts para a CFE. São cerca de 60 centrais como esta, mais ou menos", explicou Sheinbaum durante a inauguração da central de ciclo combinado da CFE em Villa de Reyes, no estado de San Luis Potosí, no centro do México.

"A partir do último sexénio, com o presidente López Obrador, a CFE recebeu investimento, orçamento e investimento, esquemas de investimento, esquemas de financiamento, que tornaram possível a construção de uma central como a que estamos a inaugurar hoje. E agora estamos a dar ainda mais capacidade à CFE", acrescentou.

Sheinbaum recordou ainda que o anterior governo levou a cabo reformas que devolveram o controlo da produção de energia ao Estado, à frente do setor privado, "temos de recuperar o valor das empresas públicas e os direitos do povo do México", disse.

A chefe de Estado lembrou que "uma das medidas mais importantes" que o seu executivo tomou quando chegou ao poder foi "incluir no artigo 28º da Constituição a frase `Se a Comissão Federal de Eletricidade gera, se o Estado gera, não é um monopólio`. Isso não é pouco, porque no processo de privatização, o que se procurava era que a CFE supostamente competisse nos mesmos esquemas que as empresas privadas".

"A única coisa é que não se deu à CFE o financiamento para construir centrais. Ficou sem investimento. Então, como é que podiam competir nas mesmas condições? Bem, agora é diferente. Agora, a empresa pública tem precedência", acrescentou.

No início de abril, o governo mexicano anunciou um investimento de 624,618 mil milhões de pesos (cerca de 28,5 mil milhões de dólares) para alcançar a autossuficiência em eletricidade, num contexto de protecionismo norte-americano. O investimento, a realizar durante a atual administração (2024-2030), inclui projetos de produção, transporte e distribuição.

O principal investimento será de 427,624 mil milhões de pesos (cerca de 19,5 mil milhões de euros) em projetos de produção da CFE, que acrescentarão 22.674 megawatts (MW) de capacidade, através da entrada em funcionamento este ano de quatro centrais de ciclo combinado e sete centrais hidroeléctricas, bem como a abertura de concursos para quatro novas centrais de ciclo combinado, uma central de combustão interna e duas centrais solares.