"Presidente, militante, referência e líder". Morreu ex-presidente uruguaio "Pepe" Mujica aos 89 anos

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso camarada "Pepe"Mujica. Presidente, ativista, líder e guia. Vamos sentir muito a sua falta, meu velho", escreveu Orsi na rede X.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025





Após uma vida dedicada à política e ao ativismo, Pepe Mujica foi diagnosticado no ano passado com um cancro no esófago, que se metastizou pelo corpo, segundo revelou o próprio numa entrevista no início deste ano.





"Um guerreiro tem direito ao descanso", afirmou José Mujica, explicando que o seu corpo envelhecido já não tolerava mais tratamentos e desejava partir tranquilamente: "Estou a morrer. Só quero que não me peçam mais entrevistas, nem mais nada. Acabou o meu ciclo (de tratamentos)".





Durante a sua presidência, entre 2010 e 2015, Pepe Mujica promulgou a lei de despenalização do aborto, promoveu a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e promulgou uma reforma inovadora que autorizava a produção e venda de canábis.





Governo brasileiro lamenta morte de "grande amigo"



O Governo brasileiro lamentou profundamente a morte do ex-presidente uruguaio, a quem apelidou de "grande amigo do Brasil" e "um dos mais importantes humanistas" desta época.



"O legado de `Pepe` Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações", escreveu, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.



A diplomacia brasileira enalteceu o facto do o ex-presidente uruguaio, com fortes ligações a Lula da Silva, ter sido um entusiasta do Mercosul, da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e "um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina".



"E, sobretudo, um dos mais importantes humanistas da nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", sublinhou o Governo brasileiro.



Durante uma visita a Montevidéu em dezembro do ano passado, Lula da Silva visitou Mujica e condecorou-o com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção que o Brasil concede a cidadãos estrangeiros.



Na ocasião, o presidente brasileiro referiu-se a Mujica como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu. 'Pepe' Mujica, por seu lado, sempre apoiou Lula, mesmo quando este esteve preso por processos de corrupção que foram posteriormente anulados.







c/ Lusa