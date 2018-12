Presidente nigeriano garante que ele é mesmo ele

O presidente Muhammadu Buhari enfrentou recentemente um problema de saúde que o obrigou a ausentar-se da Nigéria durante meses para receber tratamento em Londres. Estas circunstâncias foram aproveitadas pelos rivais políticos para lançar o rumor de que teria entretanto falecido, para ser colocado no seu lugar um sósia sudanês, de nome Jubril.



Foi um boato que se espalhou pelo país, ganhando raízes à medida que se prolongava a ausência de Buhari, afastado da vida pública e da política devido ao tempo de recuperação de uma doença que não foi revelada.

A preparar a recandidatura à Presidência da Nigéria, Muhammadu Buhari aproveitou uma intervenção pública este domingo para assegurar os nigerianos da sua identidade: “Sou mesmo eu. Garanto-vos”, declarou o presidente durante uma conferência na Polónia, quando foi referido o nome de Jubril, o alegado substituto.

“Muitas pessoas esperavam que eu morresse durante a minha convalescença. Houve algumas até que falaram com o meu vice-presidente a falar de sucessão, como seus vices, na suposição de que eu teria morrido. Uma coisa que o deixou envergonhado, a ele que me visitou quando estive doente em Londres”, lamentou o presidente Buhari.

A duas semanas de celebrar 76 anos, o chefe de Estado deixou ainda uma nota de ironia: “Se me sinto assediado por alguém é pelos meus netos, que são cada vez em maior número”.

O video com estas declarações de Buhari foi colocado na sua conta oficial do Twitter.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU