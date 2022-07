Presidente no Brasil. Bolsonaro desconvida Marcelo para almoço

Foto: Reuters

O presidente brasileiro cancelou mesmo o almoço com Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado português está em visita oficial ao Brasil. Jair Bolsonaro diz que alterou a agenda por causa do encontro que Marcelo vai ter antes com Lula da Silva. Mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que passa por cima das coisas menores.