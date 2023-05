Presidente peruana diz que Europa e Peru são "parceiros fundamentais"

"As relações entre o Peru e a União Europeia são sólidas e dinâmicas", disse Boluarte durante a celebração, no Museu de Arte de Lima, do Dia da Europa, assinalado na terça-feira.

Boluarte destacou que se trata do 73.º aniversário da Declaração de Schuman, que iniciou o processo que "permitiu à Europa tornar-se hoje num continente central, desenvolvido, democrático, unido pelos seus valores e cultura" e que "responde aos grandes desafios do presente e do futuro".

A responsável enfatizou que "um desses grandes desafios é a guerra que está a acontecer hoje naquele lado do mundo".

O Peru e a União Europeia são "firmes promotores da paz" e "condenaram a agressão da Rússia contra a Ucrânia", referiu.

A governante disse que, neste contexto, as relações entre Lima e Bruxelas "são sólidas e dinâmicas" e contam com "uma ampla agenda comum baseada no diálogo político, cooperação, intercâmbio comercial e promoção de investimentos".

"O Peru é um parceiro confiável que está a construir o seu futuro", acrescentou, antes de defender que o país conta com "estabilidade jurídica, regras claras e uma política de abertura ao mercado internacional, apoiada por uma legislação que promove o investimento privado nacional e estrangeiro".

Boluarte lembrou que se cumpriram, em 1 de março, dez anos desde a entrada em vigor do acordo comercial entre o Peru e a UE, destacando que "a Europa se consolidou como o terceiro maior parceiro comercial do Peru no mundo".

Trata-se de uma relação que a líder espera "reforçar ainda mais", porque unem os dois lados "laços de amizade, cooperação e respeito mútuo" e "princípios e valores comuns".