Segundo uma publicação da Presidência da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova falou com José Maria Neves, por telefone, felicitando-o pela vitória alcançada nas eleições presidenciais de 15 de novembro.

"Durante a conversa, Carlos Vila Nova desejou ao Presidente reeleito, José Maria Neves, saúde e sucesso no desempenho da nobre missão e afirmou que esta vitória irá contribuir ainda mais para o fortalecimento e a consolidação das relações históricas e dos laços de amizade e cooperação já existentes entre os dois povos e países", lê-se na publicação.

De acordo com dados oficiais provisórios, José Maria Neves obteve nas eleições de domingo 63,9% dos votos, mais do dobro da votação da principal adversária, a candidata Joana Rosa - 80.875 votos face a 39.950, respetivamente.

As eleições presidenciais de domingo em Cabo Verde contaram com cerca de 419.400 eleitores inscritos e mais de dois terços não votaram.

Segundo dados da contagem provisória, a abstenção rondou 68%, acima dos 52% registados nas eleições presidenciais anteriores, em 2021.