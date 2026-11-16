Presidente são-tomense felicita José Maria Neves pela reeleição
O Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova felicitou hoje o homólogo cabo-verdiano pela reeleição, afirmando que a vitória irá contribuir para o fortalecimento das relações entre os dois povos e países.
Segundo uma publicação da Presidência da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova falou com José Maria Neves, por telefone, felicitando-o pela vitória alcançada nas eleições presidenciais de 15 de novembro.
"Durante a conversa, Carlos Vila Nova desejou ao Presidente reeleito, José Maria Neves, saúde e sucesso no desempenho da nobre missão e afirmou que esta vitória irá contribuir ainda mais para o fortalecimento e a consolidação das relações históricas e dos laços de amizade e cooperação já existentes entre os dois povos e países", lê-se na publicação.
De acordo com dados oficiais provisórios, José Maria Neves obteve nas eleições de domingo 63,9% dos votos, mais do dobro da votação da principal adversária, a candidata Joana Rosa - 80.875 votos face a 39.950, respetivamente.
As eleições presidenciais de domingo em Cabo Verde contaram com cerca de 419.400 eleitores inscritos e mais de dois terços não votaram.
Segundo dados da contagem provisória, a abstenção rondou 68%, acima dos 52% registados nas eleições presidenciais anteriores, em 2021.