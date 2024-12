Presidente sírio continua na capital apesar de avanço de rebeldes

De acordo com o seu gabinete, o chefe de Estado "continua com o seu trabalho e com as suas tarefas nacionais e constitucionais a partir da capital, Damasco, e sublinha que todas as noticias, atividades e posições consigo relacionadas provêm das plataformas da Presidência da República e dos órgãos de comunicação social nacionais sírios".

O gabinete de Bashar al-Assad fez, assim, uma referência a desinformação e a rumores que apontavam que este tinha saído de Damasco ou realizado visitas rápidas a outros países.

"A presidência da República Árabe Síria nega todos estes rumores (...) e confirma que não são novos. Pelo contrário, estes órgãos de comunicação social têm seguido este padrão de tentativas de enganar e influenciar o Estado e a sociedade da Síria ao longo dos últimos anos da guerra", refere a nota, citada pela Efe.

Esta foi a primeira comunicação oficial da presidência síria desde segunda-feira.

Hoje, os rebeldes chegaram aos subúrbios de Damasco pela primeira vez desde que a região foi recapturada pelas tropas do Governo, em 2018, segundo ativistas opositores, citados pela Associated Press.

A 27 de novembro, uma coligação de insurrectos liderada pela Organização de Libertação do Levante (OLL, herdeira da antiga filial síria da Al-Qaida) lançou uma ofensiva contra o governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e, em pouco mais de uma semana, controlou as cidades de Alepo e Hama, ambas capitais de província.

Estão agora às portas da cidade central síria de Homs, que, se controlada, isolaria ainda mais Damasco, cortando a ligação terrestre à costa mediterrânica.

Outras fações rebeldes afirmaram também ter tomado o controlo da cidade de Deraa, que foi o berço das revoltas populares de 2011 contra al-Assad, e os drusos tomaram o controlo da cidade de Sueida, ambas no sul da Síria.

Os insurgentes também anunciaram hoje que tomaram o controlo de uma cidade no norte da província de Deraa, que fica a cerca de 50 quilómetros a sul da capital síria.