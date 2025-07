Presidente timorense acompanha com preocupação situação na Tailândia e Camboja

"O Presidente Ramos-Horta tem acompanhado a situação com profunda preocupação, mas também com grande esperança de uma resolução rápida. Timor-Leste considera tanto a Tailândia quanto o Camboja parceiros de longa data e altamente estimados na nossa região", pode ler-se num comunicado divulgado hoje à imprensa pela Presidência timorense.

A Tailândia e o Camboja acordaram na segunda-feira um cessar-fogo, após cinco dias de confrontos, que causaram a morte de mais de 40 pessoas de ambos os países, e que têm como pano de fundo uma disputa territorial histórica, que evolui para um confronto militar em vários pontos da fronteira comum entre 2008 e 2011.

O exército tailandês acusou as tropas cambojanas de lançaram ataques em cinco pontos ao longo da fronteira, entre a noite de terça-feira e a manhã de hoje, incluindo "disparos de armas e morteiros", mas o Camboja nega e garante que está comprometido com a trégua.

No comunicado, o chefe de Estado timorense reafirma a "importância dos princípios fundadores e mecanismos" da Associação de Nações do Sudeste Asiático como "ferramentas essenciais para enfrentar os complexos desafios regionais".

"Como cidadãos do sudeste asiático, devemos inspirar-nos nesses valores fundamentais para promover um quadro de diálogo aberto e construtivo, especialmente em momentos críticos como este", salienta o também prémio Nobel da Paz.

"Nestes momentos críticos, todos devemos agir com boa-fé e trabalhar em conjunto em prol de soluções duradouras. Timor-Leste permanece firme na solidariedade com os seus vizinhos e com todos aqueles que lutam por um mundo mais pacífico e cooperativo", acrescentou José Ramos-Horta, que viajou hoje para a Indonésia para uma visita privada de trabalho.