Presidente timorense realiza visitas de trabalho a Genebra e Paris

"Em Genebra, regressamos à consciência moral do mundo -- as Nações Unidas -- para afirmar que a dignidade humana não é um luxo, mas o fundamento da paz", afirmou José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa pela Presidência timorense.

Na cidade suíça, onde vai estar entre segunda e terça-feira, José Ramos-Horta vai também reunir-se com o Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, e com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e participar num jantar, oferecido por Portugal, com chefes de delegação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Os meus encontros no Conselho dos Direitos Humanos e com a OMS são uma continuação da nossa convicção de que um mundo justo é um mundo saudável e livre", salientou José Ramos-Horta.

De Genebra, o também prémio Nobel da Paz segue para Paris, tendo previsto na quarta-feira um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.

"A minha reunião com o Presidente Macron será uma oportunidade para aprofundar a amizade entre as nossas duas repúblicas e explorar novas fronteiras de cooperação. Timor-Leste pode ser pequeno em geografia, mas é ilimitado no seu compromisso com a família das nações", acrescentou o José Ramos-Horta.

A semana passada, o navio da marinha francesa Auguste Bénébig, um dos oito navios de França estacionados no Pacífico, visitou o porto de Díli.

Numa cerimónia a bordo, o Presidente timorense destacou a cooperação crescente entre os dois países em vários setores, incluindo energia verde, infraestruturas e vigilância marítima.