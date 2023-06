Presidente timorense vai reunir-se com Xanana Gusmão para discutir novo Governo

"Amanhã vou encontrar-me com o presidente do CNRT [Congresso Nacional da Reconstrução Timorense] seguido do presidente do PD [Partido Democrático] para discutir a formação do novo Governo, do nono Governo", disse Ramos-Horta, num discurso no Palácio Presidencial.

O encontro com Xanana Gusmão, que será o próximo primeiro-ministro, e com os responsáveis do PD, é um dos primeiros passos no processo de formação da nova maioria parlamentar que sustentará o próximo Governo.

O cenário mais provável é o de uma aliança entre o CNRT e o PD, numa maioria de 37 deputados, tendo os dois partidos começado já negociações para esse processo.

Os líderes das bancadas do parlamento nacional deverão hoje definir a data de tomada de posse dos novos 65 deputados eleitos, podendo dias depois concluir-se a tomada de posse do executivo, que deverá incluir membros do CNRT e do PD.

Ramos-Horta falava perante várias individualidades timorenses e representantes do corpo diplomático, numa conferência sobre as eleições legislativas de 21 de maio e as suas implicações na política doméstica e interna do país.

No encontro, o chefe de Estado defendeu a necessidade de acelerar o processo, tendo em conta os compromissos internacionais, como o cumprimento do roteiro de adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e os objetivos nacionais de desenvolvimento.

O chefe de Estado defendeu ainda que o novo executivo dê continuidade a projetos de importância iniciados pelo atual executivo, como o cabo de fibra ótica submarino ou as obras no aeroporto da capital, Díli.