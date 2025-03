Presidentes da RDCongo e do Ruanda reuniram-se em Doha sob mediação qatari

Na reunião, mediada pelo emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, os chefes de Estado reafirmaram o empenhamento de todas as partes num cessar-fogo "imediato e incondicional", afirmaram os três líderes numa declaração conjunta divulgada após a reunião em Doha.

"Os chefes de Estado concordaram então com a necessidade de prosseguir as conversações iniciadas em Doha, a fim de estabelecer bases sólidas para uma paz duradoura", acrescentam no comunicado.

Os dois Presidentes, Félix Tshisekedi (RDCongo) e Paul Kagame (Ruanda), deviam ter-se encontrado numa cimeira de paz convocada para 15 de dezembro na capital angolana, depois de um acordo de cessar-fogo assinado em Luanda em 30 de julho e que entrou em vigor em 04 de agosto ter sido interrompido por novos combates. O encontro acabou por não acontecer devido à ausência de Kagame.

O encontro dos dois líderes em Doha ocorreu no mesmo dia em que estava previsto o início de um diálogo de paz direto entre delegações da RDCongo e dos rebeldes em Angola, país que também atua como mediador do conflito.

A reunião em Angola não se chegou a realizar, após o M23 ter cancelado a sua participação na sequência da imposição de sanções contra alguns dos seus dirigentes pela União Europeia (UE).

Num comunicado divulgado ao final da tarde em Luanda, o Ministério das Relações Exteriores angolano anunciou que o encontro entre delegações da RDCongo e do M23 foi adiado para "momento oportuno", devido a "circunstâncias de força maior".

"O Ministério das Relações Exteriores angolano leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional que, por motivos e circunstâncias de força maior, não foi possível a realização, esta terça-feira, 18 de março, em Luanda, do encontro programado entre o Governo da República Democrática do Congo e o Movimento Março 23 (M23)", lê-se no comunicado.

O Governo angolano, que assume o papel de mediador na procura de uma solução para o conflito em curso no leste da RDCongo, assegura que "continua a envidar todos os esforços para que o referido encontro se realize em momento oportuno, reafirmando ser o diálogo a única solução duradoura para a pacificação" naquela região da vizinha RDCongo.

O encontro de Luanda marcaria o início das negociações diretas para a paz e inseria-se nas "diligências levadas a cabo pela mediação angolana no conflito que afeta o leste da RDCongo", segundo anunciou a Presidência angolana.

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, presidente em exercício da União Africana (UA) desde fevereiro passado, tem atuado como facilitador para promover a paz e a segurança na região e reduzir as tensões entre a RDCongo e o Ruanda, país acusado de apoiar militarmente os rebeldes do M23.

O M23 tem avançado no território democrático congolês desde janeiro, altura em que tomou Goma, capital da província de Kivu do Norte.

Em fevereiro, o M23, que é apoiado pelo Ruanda - segundo a ONU e países como os EUA, a Alemanha e a França -, apoderou-se de Bukavu, a capital estratégica da vizinha província de Kivu do Sul.

Os rebeldes controlam agora as capitais destas duas províncias, que fazem fronteira com o Ruanda e são ricas em minerais como o ouro e o coltan, essenciais para a indústria tecnológica e para o fabrico de telemóveis.