Presidentes de câmaras do principal partido da oposição na Turquia reúnem-se após nova vaga de repressão

Murad Sezer - Reuters

Os presidentes de câmara do principal partido da oposição na Turquia – o Partido Republicano do Povo (CHP), de orientação laica e de centro esquerda – vão reunir-se para analisar as mais recentes investidas do sistema judicial turco contra a oposição. A generalidade dos observadores independentes interpreta estas ações como sinais de uma erosão acelerada do Estado de direito e de uma crescente ingerência política no funcionamento da justiça, visando silenciar críticos do governo do presidente Recep Tayyip Erdoğan.