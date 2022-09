Preso palestiniano consegue garantia de liberdade ao fim de seis meses de greve da fome

Khalil Awawdeh drinks his first cup of tea after 182 days of hunger strike pic.twitter.com/XzOkBwMiU9

Fora colocado em detenção administrativa em 27 de dezembro, sem lhe ser feita alguma acusação e sem ser confrontado com as suspeitas que levaram à sua detenção. A detenção administrativa de seis meses foi depois renovada e Khalil entrou em greve de fome.

Devido à sua saúde periclitante, foi internado no Centro Médico Shamir, em Tzrifin, mas recusou-se a suspender a greve de fome enquanto não lhe fossem dadas garantias de ser libertado. Na semana passada e nesta, o Supremo Tribunal de Justiça recusou o pedido de libertação que foi apresentado pelo advogado de Khalil.

Palestinian prisoner Khalil Awawdeh has suspended his hunger strike, which lasted for 182 days, after obtaining an agreement from Israeli occupation authorities to end his administrative detention and release him on October 2, 2022.



