Pressão dos EUA. JD Vance chega a Israel para tentar consolidar frágil cessar-fogo

O Governo israelita confirmou, esta terça-feira, que o Hamas libertou o corpo de Tal Haimi, morto a 7 de outubro de 2023 e raptado do kibutz de Nir Yitzhak, na fronteira com Gaza. O refém israelita de 42 anos, residente de quarta geração no kibutz, fazia parte da equipa de resposta a emergências. Nos termos do cessar-fogo, Israel aguarda ainda que o Hamas entregue os restos mortais de mais 15 reféns. Já foram libertados 13 corpos desde que entrou em vigor o acordo.



O presidente dos EUA voltou a alertar o Hamas de que seria "erradicado" caso não respeitasse o acordo firmado com Israel, no mesmo dia em que o vice-presidente JD Vance viajava para Israel para consolidar o frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza após a violência do último domingo.



"Fizemos um acordo com o Hamas em que se comportaria e, se não o fizer, nós erradicamos o grupo, se necessário", disse Donald Trump na segunda-feira, afirmando que queria dar "mais uma oportunidade" para continuar o plano de silenciar as armas em Gaza.



A Administração Trump está a intensificar os esforços diplomáticos após os bombardeamentos israelitas em Gaza, no domingo, apesar de o cessar-fogo já estar em vigor. Na segunda-feira, chegaram a Israel o enviado especial Steve Witkoff e o conselheiro e genro Jared Kushner. Com o objetivo de, num esforço diplomático, reforçar o frágil cessar-fogo em Gaza e garantir que Netanyahu não está a recuar, junta-se JD Vance.



Num discurso na segunda-feira ao Knesset, o primeiro-ministro israelita não deu muitos detalhes sobre o que iria falar com Vance, cuja viagem diplomática a Israel deve durar até quinta-feira.



“Falaremos sobre duas coisas: principalmente os desafios de segurança e as oportunidades diplomáticas que enfrentamos”, disse Netanyahu. “Superaremos os desafios e aproveitaremos as oportunidades”.



Também através das redes sociais, depois da reunião com a comitiva norte-americana, o primeiro-ministro afirmou que Israel não fará “concessões nesta questão e não pouparemos esforços até que todos os reféns falecidos, sem exceção, sejam devolvidos”.