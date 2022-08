Pretória prepara reunião sobre imigração ilegal com Moçambique na sequência de violação coletiva

As autoridades da África do Sul e Moçambique vão reunir-se na capital moçambicana, Maputo, em 22 e 23 deste mês para discutir a imigração ilegal oriunda do país vizinho, anunciou hoje o ministro do Interior sul-africano, Aaron Motsoaledi.