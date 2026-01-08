Previsão de crescimento da população dos EUA revista em baixa
A população dos EUA deve crescer 15 milhões em 30 anos, uma previsão inferior a anteriores, devido à política de Donald Trump de contenção da imigração e a uma taxa de fertilidade baixa.
A previsão foi divulgada hoje pelo Gabinete do Congresso para o Orçamento (GCO).
O organismo projeta que a população cresça de 349 milhões este ano para 364 milhões em 30 anos.
Em setembro divulgara um relatório demográfico que estimava a expulsão do país de cerca de 320 mil pessoas, nos próximos 10 anos, devido às políticas de Trump de deportações massivas.
A população total deve parar de crescer em 2056, mas sem imigração começaria a encolher em 2030, com as mortes a superarem os nascimentos.
A segurança Social e a assistência na doença (Medicare), que já estão sob pressão devido a uma população em envelhecimento, ficarão ainda sob maior pressão, à medida que diminuam as pessoas no efetivo laboral que paguem impostos. No fim da década, todos os `babyboomers`, nascidos entre 1946 e 1964, vão ter idades superiores a 65 anos.
A redução dos imigrantes na força de trabalho e as projeções da taxa de fertilidade nos EUA, a apontarem para um declínio para níveis inferiores aos da substituição de gerações, "vão reduzir o número de crianças que vai nascer neste período de quatro anos", relativo à presença de Trump na Casa Branca.