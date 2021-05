Previsto para as próximas horas cessar-fogo entre Israel e Hamas

O gabinete de Benjamin Netanyahu anunciou que aceitou por unanimidade uma proposta do Egito para um cessar-fogo "bilateral e incondicional" na Faixa de Gaza, sublinhando que Israel alcançou "grandes conquistas durante a operação, algumas das quais sem precedentes".







"O Gabinete [de Segurança do primeiro-ministro israelita] aceitou unanimemente a recomendação de todos os oficiais de segurança (...) de aceitar a iniciativa egípcia de um cessar-fogo bilateral incondicional", lê-se no comunicado divulgado pelo Estado hebreu.







Na declaração, o Gabinete de Segurança Política afirma que a trégua entrará em vigor "numa data posterior", mas o movimento islamista Hamas tinha confirmado momentos antes que o cessar-fogo terá início às duas da manhã desta sexta-feira (00h00) em Lisboa. Ali Barakeh, um oficial do Hamas, disse à agência Associated Press que a declaração de cessar-fogo foi uma derrota para Netanyahu e "uma vitória para o povo palestiniano".







Minutos após o anúncio de ambas as partes envolvidas no conflito, as sirenes voltaram a soar em Israel, a indicar que foram disparados rockets a partir de Gaza. Do lado de Gaza, também surgiram relatos de novos ataques aéreos israelitas. Até ao momento não há confirmação de novas vítimas mortais.





O presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, confirmou que a trégua terá início às 02h00 locais e ordenou que duas delegações de segurança em Israel e nos territórios palestinianos trabalhem para manter o cessar-fogo.







O anúncio do cessar-fogo era esperado, uma vez que Telavive e o Hamas já tinham anunciado a intenção de chegar a este acordo, apesar dos bombardeamentos na Faixa de Gaza que continuaram durante esta quinta-feira e que motivaram uma resposta, novamente, com recurso a foguetes a partir do território palestiniano.







O acordo pchega um dia depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, ter pressionado Israel a acabar com o conflito. Durante um telefonema com Netanyahu, Biden transmitiu ao primeiro-ministro israelita “que esperava uma desaceleração significativa da violência em direção a um cessar-fogo”.







O cessar-fogo colocará, assim, um ponto final àqueles que são os piores conflitos na região em sete anos. Desde o início da escalada do conflito, a 10 de maio, há registo de 232 mortes entre os palestinianos, incluindo 65 crianças. Do lado israelita, pelo menos doze pessoas morreram, incluindo duas crianças. Há milhares de feridos a reportar.







(em atualização)