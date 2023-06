Prigozhin resiste a absorção de mercenários do grupo Wagner pelo Kremlin

O líder do grupo Wagner está a perder terreno, depois de ter assumido um importante papel na ofensiva russa ao conquistar Bakhmut e ter sido, ao mesmo tempo, um crítico dos comandos das Forças Armadas da Rússia e do presidente russo. Na terça-feira,, referiu o chefe de Estado, citado pelo, sobre os contratos dos militares, explicando que estavaPutin deixou claro, com estas declarações, que pretende que todas os grupos paramilitares se inscrevam e que a lei seja alterada para que estes sejam legalizados.Esta medida do Kremlin pretende integrar e controlar o grupo Wagner e organizações paramilitares semelhantes, tornando Prigozhin um subordinado do Governo russo, caso assine o contrato – o que dificulta as ambições do líder do Wagner a manter influência política e militar, como foi fazendo quando estava na linha da frente pela conquista da cidade ucraniana de Bakhmut, criticando o Kremlin pela falta de armamento e munições.

Além disso, o apoio de Putin ao ministro da Defesa fragiliza mais a posição de Prigozhin, uma vez que visa que passe a necessário que os grupos paramilitares tenham um “estatuto legal” para operarem.







“Tanto quanto sei, o Ministério da Defesa está agora a fechar contratos com todos quantos queiram continuar a servir na zona de operações militares especiais”, afirmou Putin na passada terça-feira. O grupo Wagner não é legal na Rússia, mas o Kremlin permite que opere fora de território russo.





O presidente da comissão de Defesa da Duma, Andrei Kartapolov, disse no mesmo dia que estão a ser preparadas propostas para determinar o estatuto legal da empresa militar privada.



“Não estamos a falar de legalização, estamos a falar de determinar a sua forma jurídica de acordo com a nossa legislação”, explicou, no mesmo evento. Líder do grupo Wagner contraria Putin

O líder do grupo de mercenários Wagner reiterou, já na quarta-feira, que recusa a assinatura de quaisquer contratos com o Ministério da Defesa, após Vladimir Putin insistir nessa necessidade para dar cobertura legal aos benefícios sociais dos combatentes na Ucrânia.



“Quando a pátria estava com problemas, quando era necessária a ajuda do Wagner e fomos todos defendê-la, o presidente prometeu-nos todas as garantias sociais”, escreveu Yevgueni Prigozhin, no Telegram.



“Tenho 20 mil mortos. Eles deviam também assinar um contrato com o Ministério da Defesa?”, questionou sarcasticamente Prigozhin.



Quando os mercenários colaboraram na ofensiva russa na Ucrânia, “ninguém disse” que seriam “obrigados a assinar acordos com o Ministério da Defesa”.



O dirigente do grupo russo de mercenários, que já no passado fim de semana tinha dito que não assinaria qualquer acordo que o subordinasse à Defesa, reiterou que “nenhum dos combatentes do Wagner está disposto a voltar a percorrer o caminho da vergonha".



"E, portanto, ninguém assinará contratos”.



Quanto aos benefícios sociais, disse que a câmara baixa do Parlamento russo (Duma) e Putin “encontrarão uma solução de compromisso”.





O Kremlin não fez, até agora, qualquer comentário à recusa de Prigozhin. Os combatentes do grupo Wagner mostraram que estão entre os mais eficazes da Rússia na Ucrânia, apesar de terem sofrido enormes perdas.



O Ministério da Defesa pretende ter os contratos assinados até dia 1 de julho, como um passo para uma maior integração destinada a aumentar o potencial de combate e a eficácia desses grupos dentro do Exército russo.