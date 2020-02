Primárias democratas. Bernie Sanders já olha para a Super Terça-Feira

No sábado, Bernie Sanders obteve uma vitória clara no Nevada, reforçando a posição de favorito para disputar a liderança da Casa Branca com Donald Trump, nas eleições a 3 de novembro. Sanders conseguiu um avanço importante na antes das primárias nos Estados da Carolina do Sul, a 29 de fevereiro, e da, a 3 de março.O senador do Vermont conquistou 47 por cento dos votos, seguido de Joe Biden – ex-vice-presidente de Barack Obama – com 21 por cento dos votos e Pete Buttigieg, com 14 por cento, segundo a estação norte-americana CBS News.A vitória no Nevada levou Sanders a comentar a atitude dos seus críticos, que afirmavam que a candidatura colidiria “com uma parede de cimento”, por este não ser capaz de chegar às fileiras mais à esquerda do Partido Democrático, afirmando queOs resultados das eleições no Estado do Nevada tornaram Sanders um dos favoritos. Depois da vitória em New Hampshire, Sanders tornou-se o favorito na corrida democrata à Casa Branca.“O resultados do Nevada reforçam a possibilidade de este campo fragmentado dar a Sanders a liderança insuperável no número de delegados”, afirmou o diretor de campanha de Bloomberg, Kevin Sheekey.

Forte apoio da comunidade hispânica

Bernie Sanders conquistou um maior número de votos em praticamente todos os grupos demográficos no Estado do Nevada, à exceção dos eleitores com mais de 65 anos, e, escreve o jornal norte-americanoDe acordo com a agência Edison Research, uma das razões para Sanders ter conseguido a maioria dos votos do Estado de Nevada foi a forte participação dos hispânicos, que decidiram votar no Senador de Vermont.

No Estado de Nevada, os hispânicos representam um terço da população.



Sanders conseguiu grande parte do eleitorado latino com ações porta-a-porta, muito incomum entre os candidatos democratas, e através de mensagens e telefonemas a todos os membros da comunidade registados como democratas e independentes.

Cerca de 53 por centos da comunidade hispânica, com residência no Estado do Nevada, votou em Sanders, afirma a estação de televisão norte-americana MSNBC.

Outra razão apontada para a vitória de Sanders é a popularidade entre os jovens eleitores de Nevada.

Trump felicita Sanders



Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

. O Presidente dos Estados Unidos usou a sua conta de Twitter para saudar Sanders e criticar os restantes candidatos.“Parece que o Louco Bernie está a ir muito bem no grande Estado do Nevada. Biden e os restantes parecem fracos e de nenhuma maneira o Mini Mike [referindo-se a Bloomberg] pode relançar a sua campanha depois do pior debate na história dos debates presidenciais. Parabéns Bernie e não deixes que te tirem a vitória”, escreveu Trump.Também Buttigieg congratulou Sanders. Contudo, criticou a “revolução inflexível e ideológica” do senador de Vermont., declarou Pete Buttigieg.Joe Biden optou por celebrar o segundo lugar, afirmando que tem “uma oportunidade incrível de voltar a liderar o mundo. Vamos ganhar”.As próximas eleições primárias do Partido Democrático acontecem no Estado da Carolina do Sul, a 29 de fevereiro.

De olhos postos na Super Tuesday

Os apoiantes de Sanders afirmam que a vitória nas primárias no Estado do Nevada veio consolidar a sua vantagem para a Super Tuesday, que acontece a 3 de março e na qualOs apoiantes de Bernie Sanders acreditam que, “até meados de março, ninguém o consiga alcançar”, uma vez que pode reunir uma “grande pluralidade de delegados até dia 17”, altura em que mais de 60 por cento do total de delegados estará eleito.Geralmente, as primeiras votações antes da Super Tuesday ajudam a perceber se um candidato ou campanha são exequíveis e têm capacidade de continuar na luta pela nomeação.As votações de dia 3 de março vão incluir Michael Bloomberg, que não fez parte das primeiras quatro eleições do Partido Democrático.