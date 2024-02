Primárias no Nevada. Biden consegue vitória fácil, Nikki Haley sofre derrota embaraçosa

O presidente norte-americano em exercício enfrenta pouca oposição dentro do seu partido para concorrer às eleições presidenciais deste ano. Biden dividiu o boletim de voto com nomes como Marianne Williamson, uma autora de livros de autoajuda, que conseguiu 2,7% dos votos.O congressista Dean Phillips, do estado do Minnesota (centro-oeste), não apresentou a candidatura e, por isso, não constou como uma opção nos boletins de voto.O único adversário que poderia causar alguma preocupação a Biden seria Robert F. Kennedy Jr., mas o ativista decidiu abandonar as primárias democratas e candidatar-se à Casa Branca como independente.

Nevada é um dos poucos Estados-chave que decidirão o futuro do país. Nas eleições de 2020, Biden derrotou Trump por uma estreita margem de 2,4 pontos percentuais.

Ao ter conhecimento da vitória, Biden manifestou satisfação numa declaração em que valorizou os seus eleitores: "Os democratas do Nevada representam a nossa diversidade, a espinha dorsal da nossa nação", afirmou.O atual presidente dos EUA aproveitou ainda para deixar críticas ao seu adversário.No sábado, Biden já havia obtido uma outra grande vitória na Carolina do Sul, onde recebeu cerca de 96% dos votos na primeira disputa oficial do partido na campanha para as primárias presidenciais.No final de janeiro, o presidente norte-americano venceu também as primárias democratas de New Hampshire, uma eleição simbólica para a qual Biden não fez campanha e na qual não foram atribuídos delegados.

Vitória embaraçosa para Nikki Haley

Do lado republicano, a candidata Nikki Haley sofreu uma derrota embaraçosa nas primárias no Nevada.Os restantes votos foram distribuídos por candidatos que, inclusive, já abandonaram a corrida pela indicação republicana.Mesmo que não tenha consequências para as presidenciais, este resultado representa um duro golpe para Nikki Haley, a única candidata ainda na disputa contra Donald Trump.

A ex-embaixadora norte-americana na ONU já perdeu para o ex-presidente em Iowa e New Hampshire e as sondagens não são favoráveis a uma vitória em 24 de fevereiro na Carolina do Sul, onde foi governadora.

Donald Trump não participou nas eleições primárias desta terça-feira e irá apenas concorrer no “caucus” desta quinta-feira.

Duplo sistema de votação para os republicanos

Este duplo sistema de votação, que semeia a confusão entre os eleitores, deve-se às divergências entre as autoridades do Nevada e o Partido Republicano.Em 2021, este Estado decidiu alterar o seu sistema eleitoral e substituir os tradicionais “caucus” (cujo sistema de voto é presencial) pelas primárias, que permitem o voto por correspondência.Desta forma, apesar de as eleições primárias se manterem,Pra além disso, ficou ainda decidido que os candidatos que participassem nas primárias de terça-feira ficariam impedidos de participar nas convenções de quinta-feira.Durante uma visita ao Nevada na semana passada, Trump pediu aos eleitores que ignorassem as primárias de terça-feira e votassem apenas na convenção política de quinta-feira.O ex-presidente vai concorrer apenas contra o quase desconhecido pastor do Texas Ryan Binkley. Espera-se, por isso, que Trump vença com folga os "caucus", o que lhe deverá garantir todos os 26 delegados do Estado."Não gastamos um centavo, nem um grama de energia no Nevada. Não vamos pagar (...) para participar num processo manipulado a favor de Trump. Nevada não é e nunca foi o nosso foco. Eu realmente não tenho certeza do que a equipa de Trump está a fazer por aí, mas eles parecem bastante entusiasmados", disse a gerente de campanha de Haley, Betsy Ankney, durante uma conferência de imprensa na segunda-feira.

c/ agências