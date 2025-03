Foto: Rami Shlush - Reuters

O fim da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas já está a ter consequências. Telavive bloqueou a entrada de camiões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza e as forças israelitas atacaram Rafah, no sul do enclave, causando dois mortos. Entretanto, em Haifa, no norte de Israel, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas vítimas de uma esfaqueamento numa paragem de autocarros.