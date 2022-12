Primeira indígena dos EUA a assumir Ministério presente na tomada de posse de Lula

Haaland, que está ligada ao povo Laguna Pueblo do Novo México, é responsável como secretária do Interior pela gestão de terras federais, muitas das quais tomadas pelo governo dos EUA a tribos indígenas durante a expansão para oeste.

Além de Haaland, os outros membros da delegação ao Brasil são Juan Gonzalez, conselheiro superior do Presidente Joe Biden para a América Latina, e Douglas Koneff, Encarregado de Negócios dos EUA no Brasil, que ocupa por enquanto o mais alto posto diplomático no Brasil na ausência de um embaixador, disse a Casa Branca numa declaração.

O Senado norte-americano votou no início deste mês para nomear Elizabeth Frawley Bagley, uma diplomata de carreira, para servir como embaixadora no Brasil, mas ela ainda não tomou posse do cargo.

Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a vitória eleitoral de Lula da Silva sobre o Presidente cessante do país, Jair Bolsonaro, em outubro deste ano, numa tentativa de impedir qualquer tentativa do líder brasileiro de contestar os resultados.

Lula da Silva e Joe Biden, que já se conhecem desde quando o norte-americano era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017), falaram ao telefone um dia após os resultados eleitorais terem sido divulgados a 31 de outubro e comprometeram-se a trabalhar em conjunto.