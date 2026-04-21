Primeira-ministra do Japão envia oferenda a santuário símbolo do militarismo

Takaichi enviou uma árvore `masakaki`, um objeto ritual feito de ramos e acompanhado por um cartaz, de acordo com a emissora pública NHK e a agência de notícias Jiji Press.

O santuário xintoísta em Tóquio presta homenagem aos cerca de 2,5 milhões de soldados que morreram em conflitos travados pelo Japão, mas também honra a memória de 14 oficiais e políticos japoneses condenados por crimes de guerra por um tribunal internacional após a Segunda Guerra Mundial.

As visitas de autoridades japonesas a Yasukuni provocam frequentemente indignação em Pequim e Seul, uma vez que a China e a península coreana foram palco de atrocidades cometidas pelas forças militares japonesas na primeira metade do século XX.

Nenhum primeiro-ministro japonês em exercício visitou Yasukuni desde 2013, quando uma deslocação de Shinzo Abe ao santuário provocou uma rara reprimenda diplomática do aliado mais próximo de Tóquio, os Estados Unidos.

Esta é a primeira oferenda enviada ao santuário pela líder japonesa desde que assumiu o cargo.

Os antecessores de Takaichi, Shigeru Ishiba e Fumio Kishida, também enviavam oferendas regularmente durante os festivais bianuais de primavera e outono.

Takaichi visitou Yasukuni em diversas ocasiões no passado, enquanto ocupava cargos ministeriais.

Todos os anos, dezenas de parlamentares prestam a sua homenagem durante os festivais da primavera e do outono, bem como em agosto, no aniversário do anúncio da rendição do Japão pelo Imperador em 1945.

As tensões entre a China e o Japão intensificaram-se no final de 2025, quando Sanae Takaichi sugeriu que as forças japonesas poderiam intervir no caso de um conflito em Taiwan.

Na sexta-feira, o Governo chinês apresentou um protesto contra o trânsito do contratorpedeiro JS Ikazuchi, das Forças de Autodefesa, pelo estreito de Taiwan.

Dois dias depois, o exército chinês anunciou um exercício, envolvendo vários navios de guerra, da marinha chinesa no Pacífico Ocidental, que devem atravessar o canal de Yokoate, uma via marítima próxima do território continental japonês.