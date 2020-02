O último balanço oficial indica que só nas últimas 24 horas, na província de Hubei, foi confirmada a morte de mais 143 pessoas.A epidemia chegou já a 25 países em todo o mundo, com mais de 57 mil pessoas atualmente infectadas. As autoridades chinesas admitem que estão a atravessar o "momento mais crítico".





O turista chinês falecido hoje de manhã em França era oriundo da província de Hubei, estava internado há três semanas num hospital de Paris.



É a primeira morte na Europa relacionada com o coronavírus e a primeira também fora do continente asiático.







Para as autoridades chinesas como para o resto do mundo o controlo epidémico é a principal prioridade, com a preocupação de o vírus se propagar ainda mais.



A bordo do navio cruzeiro Diamond Princess, no Japão, foram identificados mais 67 casos de infeção por Coronavírus. Os resultados das análises foram divulgados pelo Ministério da Saúde japonês.





Sobe assim para 285 o número de casos no navio que se mantém em quarentena em Yokohama. O Japão é o segundo país com o registo de mais casos do agora chamado Covid-19.



Na China, prepara-se mais um hospital improvisado, no caso para receber o primeiro lote de 50 doentes infetados. São pacientes clinicamente estáveis.





Na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia, só nas últimas 24 horas foram registadas mais 139 mortes e mais de 2.500 novos casos de infecção. Desde o início do surto a nova pneumonia viral já infectou perto de 66.500 pessoas.





Em todo o mundo o coronavirus foi detetado já em 29 países. O Egipto foi o mais recente a confirmar o primeiro caso, num continente onde os cuidados de saúde são débeis, pelo que cresce a preocupação com o controlo do vírus.





Neste momento decorrem mais de 80 ensaios terapêuticos na China, com os investigadores a afirmarem que os resultados podem sair dentro das próximas semanas.