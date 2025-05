Primeira visita de Leão XIV fora de Roma foi a um santuário agostiniano

O canal de televisão italiano TV2000 transmitiu um vídeo que mostrou Leão XIV a sair de um veículo preto e a entrar na basílica.





O local “conserva uma antiga imagem da Virgem, querida à Ordem e à memória de Leão XIII”, o pontífice em que Leão XIV se inspirou para a escolha do nome, sendo dirigido pelos religiosos da Ordem de Santo Agostinho.





Rerum Novarum.

Este sábado ficou marcado ainda pelo encontro com o Colégio Cardinalício, a quem explicou a razão do nome escolhido, inspirado em Leão XIII , o papa da encíclica

O Papa eleito, membro da Ordem de Santo Agostinho da qual chegou a ser superior-geral,, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Roma.A agenda do Papa para os próximos dias inclui, na segunda-feira, dia 12, um encontro com a imprensa mundial, na sexta-feira, 16, a receção ao Corpo Diplomático afeto à Santa Sé, no domingo, 18, a sua Missa inaugural às 10h00 locais na Basílica de São Pedro, dia 20, a posse da Basílica de São Paulo-extramuros e a 21 a primeira audiência geral.com ambos a revelarem a sua profunda ligação a Santo Agostinho e à experiência de "unidade e comunhão" já indicada no seu seu lema episcopal.No brasão figura um coração trespassado sobre um livro, numa alusão à conversão do fundador da ordem, que afirmava, ou "trespassaste o meu coração com a tua Palavra".O lema do novo papa,, ou seja 'no Um somos um', remete para a reflexão de Santo Agostinho do Salmo 127, na qual explica que, "apesar de nós, cristãos, sermos muitos, no único Cristo somos um".O apelo à unidade foi, a par da Paz e do acolhimento, uma dos apelos da primeira alocução de Leão XIV na varanda de São Pedro.