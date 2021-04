Primeiras vacinas para Timor-Leste chegam a Díli na segunda-feira

As vacinas serão transportadas para Díli num voo "charter" contratado pelo Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que está a apoiar Timor-Leste no transporte das vacinas, e que será operado pela My Indo Airlines, uma empresa de transporte de carga com sede em Jacarta e que opera, entre outros locais, também a partir de Singapura.



Um pedido para a aterragem do voo, com origem em Singapura e esperado em Díli foi já formulado pela transportadora aérea ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo os documentos vistos pela Lusa.



Fontes do Ministério da Saúde explicaram que um segundo carregamento é esperado em maio.



O objetivo das autoridades timorenses é iniciar o programa de vacinação, numa primeira fase para trabalhadores da linha da frente, no dia 7 de abril, que assinala o Dia Mundial de Saúde.



Esta quinta-feira a ministra da Saúde, Odete Belo, e outros membros do governo, participam num evento simbólico de entrega de arcas que vão ser usadas para as vacinas pela UNICEF ao Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), a farmácia central timorense.



A data da chegada das primeiras vacinas tem sido repetidamente adiada, devido a atrasos na confirmação da sua disponibilidade por parte do produtor.