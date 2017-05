Primeiro avião chinês já cruza os céus

05 Mai, 2017, 09:58 / atualizado em 05 Mai, 2017, 10:01 | Mundo

O primeiro grande avião de passageiros fabricado pela China realizou o seu voo inaugural, com partida em Xangai. Uma grande aposta para o gigante asiático, que ambiciona concorrer num mercado dominado por fabricantes ocidentais (Boeing e Airbus).







Desenvolvido pela estatal chinesa Commercial Aircraft Corp. (Comac), o modelo C919 visa competir com o Boeing 737 e o Airbus A320 nos aviões até 160 passageiros.



A aeronave deverá ter entre 155 e 175 lugares e uma autonomia média para realizar voos de 4075 quilómetros.



Mas o C919 também possui tecnologia estrangeira, incluindo os motores, que são fabricados pela CFM International, uma joint venture entre a norte-americana General Electric e a francesa Safran Aircraft Engines.







A empresa tinha planeado que o C919 começasse a voar em 2014 e que as primeiras encomendas fossem entregues em 2016, mas foi sucessivamente adiando devido a problemas com os fabricantes.