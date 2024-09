Primeiro debate Kamala-Trump terá microfones silenciados

As regras divulgadas na quarta-feira pela ABC News, rede anfitriã do evento, mostram que são essencialmente as mesmas que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual Presidente e ex-candidato democrata, Joe Biden, que acabou por desistir da corrida após um fraco desempenho precisamente nesse confronto.

Ao longo do debate, os candidatos ficarão atrás de púlpitos, não farão declarações de abertura e não poderão levar adereços ou notas pré-escritas para o palco durante o debate de 90 minutos, que contará com dois intervalos comerciais.

"Os microfones dos candidatos estarão ativos somente para o candidato cuja vez de falar for definida e silenciados quando a vez for de outro candidato", comunicou a rede de televisão norte-americana, frisando que "não haverá público na sala".

O ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, venceu o sorteio para escolher a ordem das declarações, tendo optado por ficar com a declaração de encerramento. Já a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, selecionou a posição que ficará no pódio, tendo optado por ficar à esquerda.

Cada candidato terá dois minutos para responder às perguntas, dois minutos para refutações e um minuto extra para acompanhamentos, esclarecimentos ou respostas, contando ainda com dois minutos para as declarações de encerramento.

As equipas de campanha não podem interagir com os candidatos durante os intervalos comerciais e os candidatos não poderão fazer perguntas um ao outro.

Os candidatos receberão apenas uma caneta, um bloco de papel e uma garrafa de água enquanto estiverem no palco, e nenhum tópico ou pergunta será compartilhado antecipadamente com campanhas ou candidatos, assegurou a ABC News.

O debate presidencial de terça-feira é o único agendado até ao momento e pode ser a primeira e única vez que os eleitores verão Kamala Harris e Donald Trump num frente-a-frente antes da eleição geral de 05 de novembro.

A discussão sobre as regras foi difícil, principalmente devido a divergências em torno dos microfones silenciados entre os turnos de intervenções.

A campanha de Kamala Harris defendeu que os microfones deveriam estar ligados durante todo o debate - como historicamente tem sido o caso em debates presidenciais -, advogando que isso "permitiria totalmente trocas substanciais entre os candidatos".

Por outro lado, o magnata republicano Donald Trump garantiu não se importar com o estado dos microfones, mas frisou que "o acordo era que seria igual" ao do último debate, pelo que o microfone do candidato que não tinha a palavra estaria silenciado.

Os jornalistas da ABC News David Muir e Linsey Davis serão os moderadores do debate, que decorrerá no National Constitution Center, em Filadélfia, com início marcado para as 21h00 (hora local, 02h00 em Lisboa).

O debate de 10 de setembro foi agendado antes mesmo de Biden renunciar à sua candidatura. Mais tarde, Trump propôs três debates: a 04 de setembro na Fox News, 10 de setembro na ABC e 25 de setembro na NBC News, mas os democratas apenas aceitaram o inicialmente acordado.

O fraco desempenho de Joe Biden no primeiro debate presidencial deste ano - e a sua consequente desistência no mês passado - evidenciou a capacidade que os debates têm de moldar a corrida à Casa Branca e de abalar rapidamente uma corrida presidencial.

No calendário desta atípica temporada eleitoral consta ainda o debate vice-presidencial entre o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, e o senador de Ohio, o republicano JD Vance, agendado para 01 de outubro na cidade de Nova Iorque.