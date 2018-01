Partilhar o artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva Imprimir o artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva Enviar por email o artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva Aumentar a fonte do artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva Diminuir a fonte do artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva Ouvir o artigo Primeiro dos 3 juízes desembargadores do processo manteve condenação de Lula da Silva