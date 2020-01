Primeiro eclipse lunar de 2020 acontece esta sexta-feira

Esta sexta-feira o céu vai estar perfeito para assistir ao primeiro eclipse lunar do ano. Com uma previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a apontar para céu pouco nublado ou mesmo limpo em todo o território continental, os mais curiosos vão ter a oportunidade de ver a Terra a "roubar" a luz à Lua.