Primeiro-ministro britânico e Zelensky discutiram "progresso" para a paz

Os dois homens "discutiram o progresso feito nos últimos dias para garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia", de acordo com o governo britânico.

E ambos "acordaram em manter o impulso e continuar a trabalhar ativamente com os seus parceiros internacionais", para esse fim.

O Palácio do Eliseu, em França já tinha anunciado que os Presidentes dos EUA, Ucrânia, França e o primeiro-ministro britânico tiveram hoje uma conversa positiva sobre a Ucrânia, em Roma, à margem do funeral do Papa Francisco.

"Confirmo que houve uma conversa entre o Presidente [Emmanuel Macron], Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Keir Starmer, e que esta foi positiva", indicou um assessor do Palácio do Eliseu (presidência francesa).

Trump e Zelensky tiveram hoje um encontro de 15 minutos dentro da Basílica de São Pedro, antes do início do funeral.