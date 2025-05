Primeiro-ministro britânico recebe chefes das instituições europeias

Um pacto de segurança e defesa, quotas de pesca, normas sanitárias e um acordo sobre a mobilidade dos jovens dentro do espaço comunitário e britânico são alguns dos principais dossiês em debate, que foram objeto de intensas negociações de última hora.



Do lado do bloco comunitário dos 27, são esperados na capital britânica a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder do Conselho Europeu, António Costa.



O Reino Unido saiu do bloco europeu em 31 de janeiro de 2020, na sequência de um referendo realizado em 2016. Nesse dia, entrou em vigor o chamado “Acordo de Saída”, garantindo uma saída ordenada do país da UE, e iniciou-se um período transitório, que terminou no dia 31 de dezembro de 2020.