Primeiro-ministro canadiano felicita Lula pela reeleição

"As relações entre o Canadá e o Brasil avançaram graças à nossa parceria. Aproveitemos esta oportunidade para as reforçar ainda mais", escreveu Carney numa mensagem publicada este domingo na rede social X.

Lula venceu este domingo a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil com 51,78% dos votos, contra 48,22% do senador de extrema-direita Flávio Bolsonaro, de acordo com os resultados oficiais, depois de escrutinados 99,98% dos votos.

É a primeira vez desde o fim da ditadura militar (1964-1985) que um candidato que ficou em segundo lugar na primeira volta consegue derrotar o adversário na segunda.

Na primeira volta, Bolsonaro foi o mais votado, com 47% dos votos, mais dois pontos percentuais do que o dirigente progressista, uma diferença correspondente a 2,2 milhões de votos.

Após serem conhecidos os resultados, o Presidente reeleito afirmou que a sua vitória representa uma "derrota da mentira e do negacionismo" e prometeu realizar "o melhor mandato que um Presidente alguma vez fez neste país".

Por seu lado, Bolsonaro afirmou ser "impossível reconhecer" a vitória de Lula e anunciou que irá pedir a anulação das eleições, questionando a decisão de um juiz de prolongar por duas horas o horário de votação a pedido do chefe de Estado.