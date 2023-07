Primeiro-ministro checo afirma que futuro da Ucrânia é na NATO

O presidente ucraniano esteve esta sexta-feira em Praga, na segunda etapa de um périplo por aliados membros da NATO.Volodymyr Zelensky procura um sinal claro de apoio à entrada da Ucrânia na NATO, antes da cimeira da Aliança Atlântica na próxima semana., disse Fiala em conferência de imprensa ao lado de Zelensky.Os 31 países-membros da NATO vão reunir-se em Vílnius nos dias 11 e 12 deste mês. Os aliados de Kiev defendem o apoio ao esforço de guerra de Kiev, mas estão divididos quanto a uma entrada rápida da Ucrânia na Aliança Atlântica.Zelensky, por sua vez, reclama mais clareza sobre o processo ucraniano na cimeira da próxima semana, argumentando que a Ucrânia precisa de muito mais do que a declaração comum de que a porta para a aliança está "aberta".“Precisamos dessa motivação e de honestidade nas nossas relações”, disse Zelensky.

Kiev pede mais armas de longo alcance

I confirmed to President Zelensky today that the Czech Republic will donate more attack helicopters to Ukraine and hundreds of thousands more pieces of large-calibre ammunition in the coming months.



We will also help Ukraine with pilot training, including training for F-16… pic.twitter.com/2Wo0O0WCFy