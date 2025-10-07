Primeiro-ministro chinês na Coreia do Norte para aniversário do Partido dos Trabalhadores
O primeiro-ministro chinês vai visitar esta semana a Coreia do Norte para participar nas celebrações do 80.º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, que decorrem na sexta-feira em Pyongyang, anunciou esta terça-feira a diplomacia chinesa.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse, em comunicado, que Pequim vai aproveitar a visita de Li Qiang para "reforçar a comunicação estratégica, fortalecer os intercâmbios e a cooperação e promover o desenvolvimento contínuo das tradicionais relações de amizade e cooperação entre a China e a Coreia do Norte".
"A China e a Coreia do Norte são vizinhos tradicionais e amigáveis. Manter, consolidar e desenvolver bem as relações sino-norte-coreanas tem sido sempre uma política estratégica firme e inabalável do Partido e do Governo chineses", lê-se na nota.
Na semana passada, o primeiro-ministro chinês reuniu-se em Pequim com a ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, a quem garantiu que a China está disposta a "reforçar os intercâmbios e as interações" com a Coreia do Norte "a todos os níveis".
Durante o encontro, Li assegurou que o a China valoriza o "apoio consistente e firme" da Coreia do Norte em questões que afetam os "interesses centrais e as principais preocupações" chinesas.
Choe, por seu lado, declarou que "consolidar e desenvolver as relações com a China" é uma "posição inabalável" de Pyongyang.
A presença de Li na Coreia do Norte ocorre um mês depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se ter deslocado à capital chinesa para assistir a uma parada militar para assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.
Pequim continua a ser o principal aliado político e parceiro económico de Pyongyang, num cenário marcado pelas sanções internacionais contra a Coreia do Norte e pela crescente cooperação militar deste país com a Rússia.