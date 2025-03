Primeiro-ministro da Hungria afirma que "império de Bruxelas" abusa do seu poder

"O império de Bruxelas abusa do seu poder", afirmou hoje o líder húngaro, acrescentando que não se deve virar costas à União Europeia, mas "ocupá-la e mudá-la".

Orbán discursava para milhares de apoiantes que, em frente ao Museu Nacional, celebravam o feriado nacional da revolução húngara de 1848 contra o domínio dos Habsburgos.

Numa praça próxima ao Museu Nacional, críticos e opositores de Orbán vaiaram todo o seu discurso.

"Chegará o tempo de reclamarmos os direitos que [Bruxelas] nos tirou", afirmou o primeiro-ministro, que repetidamente acusa a União Europeia de limitar as competências nacionais.

Orbán, que é aliado do Presidente norte-americano e do Presidente russo, defendeu ainda que "os patriotas são o futuro", uma vez que ganharam força e venceram as eleições nos Estados Unidos, Holanda e Áustria.

Numa referência à imigração, o líder húngaro afirmou que "o império quer substituir os nativos do continente por massas invasoras de civilizações estrangeiras".

Simultaneamente, acusou Bruxelas de querer " desviar os filhos e netos da ordem saudável da criação para um caos não natural" e de criar "um império global arco-íris".

Esta semana, o partido de Orbán, o Fidesz, propôs alterações à Constituição húngara para permitir a suspensão da cidadania e deportação de cidadãos húngaros com dupla nacionalidade, caso se considere que são uma ameaça à soberania ou segurança nacional do país.

Outra alteração visa a comunidade LGBTQ+, tendo o partido de Orbán afirmado que o evento anual da Marcha do Orgulho, que se celebra em Budapeste desde os anos 1990, seria proibido a partir deste ano.

Em fevereiro, Orbán apelou a leis mais rigorosas para vetar os meios de comunicação e organizações não-governamentais que no passado beneficiaram de ajudas externas.

Hoje, avançou que nas próximas semanas a Hungria vai acabar com os meios de comunicação social e outras organizações que receberam financiamento do estrangeiro, comparando-os a insetos.

"Depois da reunião festiva de hoje, vem a limpeza da Páscoa. Os insetos já passaram o inverno. (...) Vamos desmantelar a máquina financeira que usou dólares corruptos para comprar políticos, juízes, jornalistas, pseudo-ONG e ativistas políticos. Vamos eliminar todo o exército sombra", afirmou.

Já quanto à Ucrânia, o primeiro-ministro reiterou que não apoiará a integração do país vizinho na União Europeia e garantiu que, "sem a Hungria não haverá nenhuma decisão sobre a questão", dando a entender que vetará qualquer decisão sobre o assunto.

Orbán, que está no poder desde 2010, tem usado as celebrações do 15 de março como "um pódio" para lançar discursos hostis contra a União Europeia, à qual a Hungria pertence desde 2004.