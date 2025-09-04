Primeiro-ministro de Cabo Verde envia condolências pelas mortes

"Em nome do Governo de Cabo Verde e em meu nome próprio, expresso as minhas mais sentidas condolências pela perda de vidas", afirmou Ulisses Correia e Silva numa nota, acrescentando que o sentido de pesar é também extensivo às famílias das vítimas de outras nacionalidades envolvidas no acidente, incluindo uma cabo-verdiana.

O Presidente, José Maria Neves, que já tinha apresentado condolências ao seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e ao povo português, escreveu na sua página oficial do Facebook, desejando uma rápida recuperação à cidadã cabo-verdiana ferida no descarrilamento.

"Falei há pouco com a irmã da acidentada. Disse-me que a vítima, natural de Assomada, em Santa Catarina, já foi operada, está internada e fora de perigo. Desejo a ela e a todos os feridos neste trágico acidente rápida recuperação", referiu.

A embaixada de Cabo Verde em Portugal também apresentou condolências às famílias enlutadas, manifestando solidariedade para com todos os feridos e desejando-lhes rápida recuperação, e acrescentou que está a acompanhar de perto a situação em articulação com as autoridades competentes portuguesas.

O bispo da Diocese de Mindelo na ilha de São Vicente, Dom Ildo Fortes, manifestou solidariedade: "As minhas preces pelas vítimas do trágico acidente. A Deus encomendamos aqueles que perderam a vida. Que Ele conforte com força e ternura todos os que choram", escreveu na sua página do Facebook

O descarrilamento do Elevador da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, ocorreu ao final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar.

O acidente provocou a morte de pelo menos 16 pessoas e ferimentos em cerca de duas dezenas de cidadãos de várias nacionalidades.