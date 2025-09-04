Primeiro-ministro de Cabo Verde envia condolências pelas mortes
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, enviou esta quinta-feira uma carta ao seu homólogo português, Luís Montenegro, expressando condolências pelas perdas de vidas no descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 16 mortos.
"Em nome do Governo de Cabo Verde e em meu nome próprio, expresso as minhas mais sentidas condolências pela perda de vidas", afirmou Ulisses Correia e Silva numa nota, acrescentando que o sentido de pesar é também extensivo às famílias das vítimas de outras nacionalidades envolvidas no acidente, incluindo uma cabo-verdiana.
O Presidente, José Maria Neves, que já tinha apresentado condolências ao seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e ao povo português, escreveu na sua página oficial do Facebook, desejando uma rápida recuperação à cidadã cabo-verdiana ferida no descarrilamento.
"Falei há pouco com a irmã da acidentada. Disse-me que a vítima, natural de Assomada, em Santa Catarina, já foi operada, está internada e fora de perigo. Desejo a ela e a todos os feridos neste trágico acidente rápida recuperação", referiu.
A embaixada de Cabo Verde em Portugal também apresentou condolências às famílias enlutadas, manifestando solidariedade para com todos os feridos e desejando-lhes rápida recuperação, e acrescentou que está a acompanhar de perto a situação em articulação com as autoridades competentes portuguesas.
O bispo da Diocese de Mindelo na ilha de São Vicente, Dom Ildo Fortes, manifestou solidariedade: "As minhas preces pelas vítimas do trágico acidente. A Deus encomendamos aqueles que perderam a vida. Que Ele conforte com força e ternura todos os que choram", escreveu na sua página do Facebook
O descarrilamento do Elevador da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, ocorreu ao final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar.
O acidente provocou a morte de pelo menos 16 pessoas e ferimentos em cerca de duas dezenas de cidadãos de várias nacionalidades.