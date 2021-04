Primeiro-ministro de Cabo Verde lembra Onésimo Silveira como "um verdadeiro Estadista"

"Cabo Verde perde uma das suas maiores figuras políticas, da cultura, um grande intelectual, um importante defensor da democracia, enfim um homem de causas e convicções fortes e um verdadeiro Estadista que sempre foi por Cabo Verde, e Sa~o Vicente em particular", descreveu Ulisses Correia e Silva, manifestando "profunda tristeza".

O primeiro-ministro disse ainda que é preciso o país reconhecer e preservar o legado, honrando todo o percurso e feitos de Onésimo Silveira, que considerou ser "um grande amigo".

O antigo embaixador de Cabo Verde em Portugal, que foi também o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente, faleceu hoje na sua ilha natal, aos 86 anos, vítima de doença prolongada.

Onésimo Silveira nasceu em 1935, na ilha de São Vicente e doutorou-se em Ciências Políticas, pela Universidade de Uppsala (Suécia), em 1976, ano em que começou a trabalhar na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em 1977, transitou para o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com o estatuto de diplomata. Ali permaneceu até dezembro de 1990, trabalhando em países como Somália, Angola e Moçambique.

Em 1992, tornou-se o primeiro presidente eleito da Câmara Municipal de São Vicente, cargo em que permaneceu até 2001.

Em 2002, suspendeu o mandato de deputado à Assembleia Nacional e aceitou a nomeação para embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde em Portugal, Israel, Espanha e Marrocos.

A nível cultural, é considerado um dos mais proeminentes membros da elite literária cabo-verdiana, tendo muitos trabalhos publicados no campo da literatura (novela, poesia e romance) e do ensaio (política, sociologia e antropologia).

Onésimo Silveira também traduziu vários livros, entre os quais "Obras Completas de Mao Tsé Tung", em parceria com Gentil Viana, e colabora regularmente, com artigos de opinião, no jornal A Semana e em revistas de Cabo Verde, Portugal, França, Suécia e Noruega.

Fundou o Partido do Trabalho e Solidariedade (PTS), depois da rutura com o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (ex-PAIGC) e nos últimos anos tornou-se uma das vozes mais ativas pela regionalização do país.

Em 08 de dezembro de 2012 foi distinguido com o doutoramento Honoris Causa pela universidade do Mindelo pelo "imenso contributo para a democratização" do país e pelo seu papel na "internacionalização do municipalismo cabo-verdiano".