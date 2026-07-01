Primeiro-ministro de Singapura visita Timor-Leste para reforço da relação bilateral

"A visita reflete a sólida amizade entre Timor-Leste e Singapura e proporcionará uma importante oportunidade para reforçar a cooperação bilateral, aprofundar os laços entre os povos e promover prioridades comuns no âmbito da Associação das Nações do Sudeste Asiático", pode ler-se no comunicado divulgado à imprensa pelo executivo timorense.

Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro de Singapura visita Timor-Leste, o que, segundo as autoridades timorenses, "constitui um marco importante nas relações entre os dois países".

"Singapura tem sido, ao longo dos anos, um parceiro valioso de Timor-Leste, nomeadamente através do seu apoio ao processo de adesão de Timor-Leste à ASEAN e dos seus programas de capacitação dirigidos a funcionários timorenses", salienta o Governo timorense.

Durante a sua estada em Timor-Leste, Lawrence Wong será condecorado pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta, com o Grande Colar da Ordem de Timor-Leste.

"Lawrence Wong tem demonstrado, ao longo do seu mandato, um firme compromisso com o aprofundamento das relações de amizade e cooperação com a República Democrática de Timor-Leste", refere o decreto presidencial, divulgado terça-feira no Jornal da República.

"Este percurso de cooperação, marcado por uma visão comum de paz, estabilidade e desenvolvimento, tem contribuído de forma relevante para o fortalecimento dos laços bilaterais e para a consolidação de condições essenciais ao progresso das nossas instituições e ao desenvolvimento nacional", acrescenta o decreto.

A Ordem Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.

A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.