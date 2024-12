Primeiro-ministro de Timor-Leste realiza visita oficial à Malásia

Durante a vista à Malásia, que se prolonga até terça-feira, Xanana Gusmão vai reunir-se com o homólogo, Anwar Ibrahim, e participar na cerimónia de assinatura de três acordos entre os dois países.

Timor-Leste e a Malásia vão assinar acordos relativos à isenção de vistos, à cedência de um terreno em Díli para a construção da embaixada daquele país em Timor-Leste e um último relativo a ligações aéreas da Batik Air.

Xanana Gusmão vai proferir também uma palestra sobre "diplomacia Internacional num mundo fragmentado e frágil" no Instituto de Diplomacia e Relações Externas da Malásia.

O primeiro-ministro viajou acompanhado do vice-primeiro-ministro e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, do ministro do Ensino Superior, José Jerónimo, da ministra da Saúde, Élia Amaral, da vice-ministra para os Assuntos da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Milena Rangel, e do secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Ximenes.

No âmbito da visita, o vice-primeiro-ministro Francisco Kalbuady Lay vai também reunir-se com potenciais investidores da Malásia.

A Malásia assume a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2025, ano em que Timor-Leste deverá aderir à organização.