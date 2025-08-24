Primeiro-ministro do Canadá chega a Kiev para festa da independência

“Neste dia da festa da independência ucraniana, e neste momento crítico da história desta nação, o Canadá reforça o apoio e os esforços em prol de uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, escreveu Carney nas redes sociais ao chegar a Kiev.A Ucrânia tornou-se independente em 1991, na sequência do colapso da União Soviética, de que fazia parte, e enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022.O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, recebeu o primeiro-ministro canadiano à saída do comboio, em Kiev, de acordo com fotos divulgadas nas redes sociais.“Estamos gratos ao Canadá por partilhar este dia importante connosco e agradecemos todo o apoio”, escreveu Sybiha, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).O chefe da diplomacia de Kiev disse que Carney vai participar nas comemorações do dia da independência e reunir-se com o Presidente Volodymyr Zelensky.A visita de Carney ocorre numa altura em que diminuem as perspetivas de uma cimeira entre Zelensky e o homólogo russo, Vladimir Putin, defendida pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no âmbito dos esforços para pôr fim à guerra.No dia da independência, a Ucrânia lançou uma série de ataques com ‘drones’ em território russo, provocando incêndios numa central nuclear e num terminal petrolífero.As forças russas continuam a avançar lentamente na frente de batalha e anunciaram no sábado a conquista de duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.